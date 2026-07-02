Equipes da prefeitura e do Corpo de Bombeiros atuaram na remoção dos escombros enquanto a rede municipal de saúde iniciou um plano emergencial para manter os atendimentos - Foto: Divulgação

Equipes da prefeitura e do Corpo de Bombeiros atuaram na remoção dos escombros enquanto a rede municipal de saúde iniciou um plano emergencial para manter os atendimentosFoto: Divulgação

Publicado 02/07/2026 11:19

Rio das Ostras - Rio das Ostras iniciou uma ampla operação para garantir que o incêndio que destruiu completamente o almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde não comprometa o atendimento à população. Menos de 24 horas após o fogo consumir medicamentos, insumos, materiais de uso hospitalar e equipamentos odontológicos, uma força-tarefa liderada pelo prefeito Carlos Augusto reuniu secretários e gestores de diferentes áreas para traçar um plano de resposta emergencial capaz de manter a rede pública funcionando sem interrupções.

O encontro definiu uma série de ações voltadas à reorganização da estrutura da Saúde, incluindo a redistribuição dos materiais disponíveis nas unidades, a recomposição dos estoques e a reorganização logística da secretaria. O objetivo é reduzir os impactos provocados pelas perdas e assegurar a continuidade dos serviços prestados à população.

Durante a reunião, Carlos Augusto destacou que o momento exige união e rapidez na tomada de decisões para evitar prejuízos aos pacientes que dependem diariamente da rede municipal.

"Agradeço e parabenizo o empenho dos servidores da prefeitura, em especial os da Saúde, neste momento difícil, mas que vamos superar com união", afirmou o prefeito.

O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Dr. Fábio Simões, informou que o município já iniciou os procedimentos para reposição dos medicamentos, insumos e equipamentos destruídos pelo incêndio. Segundo ele, a prioridade é preservar o funcionamento dos serviços considerados essenciais.

"A população pode ficar tranquila. As ações do município, com apoio do Governo do Estado e dos municípios vizinhos, vão garantir a continuidade da nossa rede de saúde, com prioridade absoluta para os atendimentos de urgência e emergência, como a UPA 24 Horas e o Pronto-Socorro Municipal", ressaltou.

Como parte do plano de contingência, Rio das Ostras oficializou pedidos de apoio aos governos estadual e federal para reposição emergencial dos materiais perdidos. O município também contará com auxílio das cidades da região por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Litorânea (CISBALI) e da Comissão Intergestores Regionais, que irão colaborar com doações emergenciais de medicamentos e materiais hospitalares.

Enquanto o levantamento dos prejuízos continua, a administração municipal já definiu um imóvel provisório, localizado próximo à sede da Secretaria de Saúde, no Jardim Campomar, que passará a funcionar como novo depósito temporário para armazenamento dos insumos.

Paralelamente à reorganização da rede, equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros permaneceram mobilizadas nesta quarta-feira para concluir o trabalho de rescaldo e garantir a segurança da área atingida. Com apoio de máquinas da prefeitura, os escombros começaram a ser removidos, permitindo uma avaliação mais detalhada da estrutura destruída.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelos órgãos competentes. Até o momento, não há registro de vítimas.