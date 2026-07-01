Prefeito Carlos Augusto afirmou que os atendimentos à população serão mantidos - Foto: Ilustração

Prefeito Carlos Augusto afirmou que os atendimentos à população serão mantidos Foto: Ilustração

Publicado 01/07/2026 11:50 | Atualizado 01/07/2026 11:51

Rio das Ostras - A destruição completa do Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde provocou preocupação entre moradores de Rio das Ostras e levantou dúvidas sobre o abastecimento das unidades de atendimento. Horas após o incêndio que reduziu o prédio a escombros, o prefeito Carlos Augusto Balthazar afirmou que a população continuará recebendo assistência e garantiu que os serviços da rede municipal de saúde não serão interrompidos.

O incêndio ocorreu na manhã de terça-feira (30), no bairro Cidade Beira Mar. O fogo se espalhou rapidamente, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e provocou o desabamento da estrutura durante a operação de combate às chamas. A grande coluna de fumaça pôde ser vista de diferentes regiões da cidade e chamou a atenção de moradores, que registraram o avanço do incêndio em vídeos compartilhados nas redes sociais. Não houve registro de vítimas.

Segundo a administração municipal, todo o estoque armazenado no imóvel foi perdido. Entre os materiais consumidos pelo fogo estavam medicamentos, insumos hospitalares, materiais de uso diário das unidades de saúde e equipamentos odontológicos que abasteciam a rede pública.

Diante da dimensão do prejuízo, a Secretaria Municipal de Saúde colocou em prática um plano emergencial para reduzir os impactos no atendimento. Entre as medidas adotadas estão o pedido de apoio ao Governo do Estado, a articulação com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Litorânea, a abertura de processos para compras emergenciais e a definição de um espaço provisório para receber novos materiais.

Paralelamente, equipes técnicas realizam um levantamento detalhado das necessidades de abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, hospitais, UPAs, Estratégias de Saúde da Família e demais serviços especializados, com o objetivo de manter o funcionamento da rede enquanto o estoque é recomposto.

O prefeito Carlos Augusto afirmou que, apesar do prejuízo material, a prioridade da administração é preservar a assistência à população. Segundo ele, todas as medidas necessárias estão sendo adotadas para evitar a falta de medicamentos e insumos e garantir que os atendimentos continuem ocorrendo normalmente.

As causas do incêndio ainda serão investigadas pelos órgãos competentes.