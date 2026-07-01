Bombeiros retornaram ao almoxarifado da Secretaria de Saúde após novos focos de incêndio surgirem entre os escombros - Foto: Reprodução

Bombeiros retornaram ao almoxarifado da Secretaria de Saúde após novos focos de incêndio surgirem entre os escombrosFoto: Reprodução

Publicado 01/07/2026 11:44

Rio das Ostras - A fumaça que voltou a tomar conta do céu de Rio das Ostras na manhã desta quarta-feira (1º) chamou novamente a atenção de moradores e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. Menos de 24 horas após o incêndio de grandes proporções que destruiu o almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde e provocou o desabamento da estrutura, novos focos de fogo surgiram entre os escombros, exigindo o retorno das guarnições ao local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes chegaram à área por volta das 8h, depois que moradores divulgaram vídeos nas redes sociais mostrando chamas reaparecendo no interior do prédio destruído. De acordo com a corporação, esse tipo de ocorrência é considerado comum em incêndios de grande intensidade, já que materiais soterrados podem permanecer em combustão por muitas horas.

O incêndio começou na manhã de terça-feira (30). Os bombeiros foram acionados por volta das 7h15 e encontraram o imóvel tomado pelas chamas. A estrutura acabou cedendo ainda durante o combate ao fogo, aumentando os danos materiais. Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de feridos.

Mesmo após controlar o incêndio principal, as equipes permaneceram no local até as 23h58 realizando o trabalho de rescaldo, etapa que consiste na eliminação de pequenos focos ocultos, resfriamento da área e prevenção de novos incêndios. A operação contou com apoio da Subsecretaria Municipal de Defesa Civil.

Logo nas primeiras horas desta quarta-feira, moradores voltaram a registrar fumaça intensa e novas labaredas. Em um dos vídeos publicados nas redes sociais, um homem relata o forte cheiro de fumaça e pede uma nova atuação do Corpo de Bombeiros. As imagens também mostram pessoas se aproximando perigosamente da área interditada, situação que aumenta os riscos de acidentes.

Além da nova inspeção realizada pela manhã, a corporação retornou ao local por volta das 10h34 para acompanhar a retirada dos escombros. A operação contou com o apoio da Prefeitura de Rio das Ostras e utilização de uma retroescavadeira para facilitar o trabalho.

As causas do incêndio continuam sendo investigadas. A área permanece isolada até que sejam concluídas as avaliações técnicas e os trabalhos de remoção dos destroços.