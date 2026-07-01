Bombeiros retornaram ao almoxarifado da Secretaria de Saúde após novos focos de incêndio surgirem entre os escombrosFoto: Reprodução
Fumaça volta a subir em almoxarifado destruído e Bombeiros retornam ao local do incêndio em Rio das Ostras
Novos focos de fogo surgiram menos de 24 horas após o desabamento do prédio da Secretaria de Saúde; operação de rescaldo e retirada dos escombros mobilizou equipes durante toda a manhã
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Incêndio destrói almoxarifado da Saúde e provoca desabamento de prédio em Rio das Ostras
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