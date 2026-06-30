Reconhecimento transforma a tradicional Feirinha do Centro em Patrimônio Cultural Imaterial de Rio das Ostras e reforça sua importância para a história e a identidade da cidade - Foto: Ilustração

Reconhecimento transforma a tradicional Feirinha do Centro em Patrimônio Cultural Imaterial de Rio das Ostras e reforça sua importância para a história e a identidade da cidadeFoto: Ilustração

Publicado 30/06/2026 15:38

Rio das Ostras - A tradicional Feirinha do Centro acaba de alcançar um reconhecimento que vai muito além do comércio. Presente na rotina de moradores e visitantes há décadas, o espaço localizado na Avenida Amazonas passa a integrar oficialmente o Patrimônio Cultural Imaterial de Rio das Ostras, consolidando sua importância como símbolo da identidade, da convivência e da cultura popular da cidade.

A oficialização ocorreu com a publicação da Lei Municipal nº 3.230/2026, sancionada na última semana. A proposta, de autoria do vereador Léo Tatá, foi aprovada pela Câmara Municipal e reconhece a Feira do Shopping Rua Juamir Maroeira Jorge, conhecida popularmente como Feirinha do Centro ou Feirinha do Mica, como um bem cultural do município.

Mais do que um ponto de compras, a feira se tornou um espaço de encontro entre famílias, turistas, artesãos, comerciantes e artistas locais. Ao longo dos anos, o local ganhou destaque por estimular a economia criativa, incentivar o empreendedorismo e manter vivas tradições que fazem parte da história de Rio das Ostras.

O reconhecimento leva em consideração o valor histórico, cultural, turístico, econômico e social da feira, além da contribuição dos feirantes para a construção da identidade riostrense. A atividade comercial desenvolvida no espaço ajudou a transformar a Avenida Amazonas em uma referência para quem busca artesanato, gastronomia, produtos regionais e convivência comunitária.

Com a nova legislação, o município também poderá desenvolver políticas públicas voltadas à preservação, valorização e fortalecimento da Feirinha do Centro. A iniciativa abre caminho para ações de incentivo que contribuam para manter viva uma tradição construída ao longo de gerações.

Ao reconhecer oficialmente esse patrimônio imaterial, Rio das Ostras reforça a importância de preservar manifestações que contam a história da cidade e valorizam quem, diariamente, transforma trabalho, criatividade e cultura em um dos espaços mais queridos pela população.

A medida também representa um reconhecimento ao papel desempenhado pelos feirantes, protagonistas de uma história marcada pela dedicação, pela geração de renda e pelo fortalecimento da economia local, tornando a Feirinha do Centro um dos cartões-postais culturais mais tradicionais do município.