Incêndio de grandes proporções destruiu o almoxarifado da Saúde e provocou o desabamento da estrutura em Rio das Ostras - Foto: Reprodução

Incêndio de grandes proporções destruiu o almoxarifado da Saúde e provocou o desabamento da estrutura em Rio das OstrasFoto: Reprodução

Publicado 30/06/2026 11:50

Rio das Ostras - Um incêndio de grandes proporções transformou a manhã desta terça-feira (30) em um cenário de destruição no bairro Cidade Beira Mar, em Rio das Ostras. O prédio utilizado como almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde foi completamente consumido pelas chamas e desabou durante o trabalho de combate ao fogo, mobilizando equipes de emergência e chamando a atenção de moradores da região.

O fogo começou nas primeiras horas da manhã. Rapidamente, uma intensa fumaça escura tomou conta do céu e pôde ser vista de diferentes pontos da cidade. Vídeos compartilhados nas redes sociais registraram o avanço das chamas e o momento em que a estrutura ficou comprometida, despertando preocupação entre moradores e motoristas que passavam pelo local.

Segundo informações da administração municipal, três destacamentos do Corpo de Bombeiros participaram da operação, utilizando viaturas especializadas de combate a incêndio e salvamento para controlar as chamas e evitar que o fogo atingisse imóveis vizinhos. Após a extinção do incêndio, as equipes permaneceram no local realizando o rescaldo e o resfriamento dos escombros.

Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de vítimas. O município, no entanto, não informou se havia servidores no prédio quando o incêndio começou nem divulgou uma estimativa dos prejuízos causados pela destruição da estrutura.

Por questões de segurança, a Alameda Campomar foi totalmente interditada durante o atendimento da ocorrência. Na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em frente ao imóvel, o tráfego passou a operar em meia pista, provocando retenções ao longo da manhã. Agentes da Guarda Civil Municipal atuaram na orientação dos motoristas e no isolamento da área.

Em nota, a Prefeitura orientou a população a evitar a região para facilitar o trabalho das equipes de emergência e reduzir riscos provocados pela fumaça e pela circulação de veículos de grande porte utilizados na operação.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas pelos órgãos competentes.