Carlos Augusto apresentou novos investimentos para a saúde durante a 15ª Conferência Municipal de Saúde e anunciou ampliação da rede de atendimentoFoto: Reprodução
Carlos Augusto anuncia expansão da saúde e promete novas unidades, leitos e reforço na atenção básica em Rio das Ostras
Durante a Conferência Municipal de Saúde, prefeito apresentou pacote de investimentos, defendeu atendimento mais humanizado e afirmou que município vive uma fase de reconstrução da rede pública
Feirinha do Centro entra para a história de Rio das Ostras e conquista título de Patrimônio Cultural Imaterial
Espaço que há décadas movimenta a economia, preserva tradições e reúne gerações passa a integrar oficialmente a memória cultural do município
Serginho lança calendário de inverno e aposta em turismo para movimentar a economia
Cabo Frio reúne festivais, competições esportivas, eventos culturais e celebrações tradicionais entre julho e setembro para aquecer a baixa temporada
Rio das Ostras abre seleção para fundadores da Academia Riostrense de Letras e fortalece a valorização da cultura local
Interessados poderão disputar uma das 11 cadeiras da instituição, que nasce com a missão de preservar a memória literária e incentivar a produção cultural no município
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Incêndio destrói almoxarifado da Saúde e provoca desabamento de prédio em Rio das Ostras
Fogo mobilizou equipes de três destacamentos do Corpo de Bombeiros, interditou ruas, causou congestionamentos e deixou apenas escombros no bairro Cidade Beira Mar
Ouro no Brasileiro e sonho mundial colocam atleta de Rio das Ostras entre os grandes nomes do Jiu-Jitsu nacional
João Pedro Freitas conquista título brasileiro, sobe ao pódio no absoluto e mantém trajetória de sucesso com apoio do Bolsa Atleta
Exposição de Monique Poubel conquista Bronze no Prêmio ABRASCE 2026 e coloca Rio das Ostras entre os grandes cases culturais do Brasil
Projeto desenvolvido no Shopping Plaza Rio das Ostras é reconhecido nacionalmente por transformar a identidade cultural local em uma experiência artística inovadora, com curadoria e direção criativa assinadas por Rodrigo Pontes
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