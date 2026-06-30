Carlos Augusto apresentou novos investimentos para a saúde durante a 15ª Conferência Municipal de Saúde e anunciou ampliação da rede de atendimento - Foto: Reprodução

Carlos Augusto apresentou novos investimentos para a saúde durante a 15ª Conferência Municipal de Saúde e anunciou ampliação da rede de atendimentoFoto: Reprodução

Publicado 30/06/2026 11:55 | Atualizado 30/06/2026 15:39

Rio das Ostras - O futuro da saúde pública de Rio das Ostras entrou no centro do debate durante a 15ª Conferência Municipal de Saúde. Diante de profissionais, gestores e representantes da sociedade civil, o prefeito Carlos Augusto apresentou uma série de projetos voltados à ampliação da rede de atendimento, anunciou novos investimentos em infraestrutura e reforçou a necessidade de tornar o serviço mais próximo e acolhedor para a população.

Ao fazer um balanço dos primeiros 18 meses de governo, o prefeito relembrou o cenário encontrado no início da atual gestão, quando o município decretou estado de calamidade na saúde. Segundo ele, a prioridade passou a ser a recuperação da estrutura de atendimento e o fortalecimento da assistência básica.

Entre as principais medidas anunciadas estão a ampliação da frota de ambulâncias, que deverá passar de mais de dez veículos para quatorze com a chegada de quatro novas unidades, além da abertura de licitações para a construção de cinco Unidades Básicas de Saúde e de um novo Centro de Atenção Psicossocial. Também foram confirmadas reformas e ampliações em unidades já existentes.

Outro anúncio feito durante a conferência prevê a criação de 18 novos leitos hospitalares nos próximos meses, além da revitalização completa do Pronto-Socorro Municipal. O prefeito informou ainda que a administração pretende iniciar, na virada do ano, a licitação para a ampliação do Hospital Municipal, projeto que inclui a construção de um novo Pronto-Socorro em frente à unidade.

Na atenção primária, a meta apresentada é ampliar significativamente a cobertura da Estratégia Saúde da Família. Segundo o prefeito, o índice atual, estimado em 37%, deverá alcançar 75% com a implantação das novas equipes e unidades.

A descentralização dos serviços também foi destacada como uma das prioridades da gestão. No bairro Âncora, considerado um dos mais populosos da cidade, a Clínica da Imagem está em fase final de implantação e deverá entrar em funcionamento nas próximas semanas. O prefeito informou ainda que pretende reinstalar no bairro o Centro de Especialidades Odontológicas, reforçando a oferta de serviços especializados fora da região central.

Durante o pronunciamento, Carlos Augusto também fez um apelo aos servidores públicos para que o atendimento seja marcado pela empatia, acolhimento e compromisso com os usuários do sistema de saúde. Segundo ele, além dos investimentos estruturais, a qualidade do serviço depende da atuação dos profissionais que estão na linha de frente.

O prefeito afirmou que a administração seguirá concentrando esforços para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e melhorar a estrutura existente. Para ele, a cidade vive um momento de reconstrução da rede pública, com foco na ampliação da assistência, modernização das unidades e fortalecimento da atenção básica.

Ao encerrar o discurso, Carlos Augusto declarou que os avanços conquistados até agora representam apenas uma etapa do trabalho previsto para a saúde municipal e reafirmou o compromisso de ampliar os investimentos nos próximos anos.