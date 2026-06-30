Academia Riostrense de Letras inicia seleção dos 11 membros fundadores e marca novo capítulo para a cultura de Rio das Ostras - Foto: Douglas Smmithy

Academia Riostrense de Letras inicia seleção dos 11 membros fundadores e marca novo capítulo para a cultura de Rio das OstrasFoto: Douglas Smmithy

Publicado 30/06/2026 13:10 | Atualizado 30/06/2026 15:38

Rio das Ostras - Escritores, pesquisadores, artistas e agentes culturais de Rio das Ostras têm, a partir desta quarta-feira, 1º de julho, a oportunidade de participar de um momento histórico para a cultura do município. Estão abertas as inscrições para a seleção dos 11 integrantes fundadores da Academia Riostrense de Letras, iniciativa que busca reunir personalidades com atuação reconhecida na literatura e nas artes para fortalecer a identidade cultural da cidade.

O processo de inscrição será realizado exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponibilizado no portal oficial da Fundação Rio das Ostras de Cultura. A criação da Academia representa um novo espaço de valorização da produção intelectual local e de preservação da memória cultural, reunindo nomes que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento artístico do município.

Podem participar pessoas com atuação comprovada nas áreas literária, artística ou cultural, que possuam contribuição relevante para a cultura, vínculo com Rio das Ostras e reputação reconhecida. Entre os documentos exigidos estão currículo artístico-cultural, portfólio ou comprovação de atuação, carta de intenção com até duas páginas, documento de identidade e comprovante de vínculo com o município, quando aplicável.

A comissão organizadora avaliará critérios como trajetória cultural, produção intelectual, participação em projetos, relevância para a cultura local e reconhecimentos obtidos ao longo da carreira, incluindo premiações, certificados e homenagens.

A implantação da Academia Riostrense de Letras tem como objetivo estimular a produção literária, preservar a história cultural da cidade e reconhecer personalidades que ajudaram a construir o patrimônio artístico de Rio das Ostras. A expectativa é que a instituição se torne um espaço permanente de incentivo ao conhecimento, à pesquisa e ao intercâmbio entre diferentes gerações de escritores e produtores culturais.

O edital completo da seleção foi publicado na edição nº 1961 do Jornal Oficial do Município e também está disponível no portal da Prefeitura de Rio das Ostras.