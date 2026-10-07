Fiscalização verificou funcionamento dos validadores em veículos do transporte urbano - Foto: Divulgação

Fiscalização verificou funcionamento dos validadores em veículos do transporte urbanoFoto: Divulgação

Publicado 07/10/2026 14:40 | Atualizado 07/10/2026 14:42

Dois veículos do Sistema de Transporte Urbano (STU) foram notificadas após uma fiscalização identificar irregularidades nos equipamentos de Bilhetagem Eletrônica, os chamados validadores, em Rio das Ostras. A ação ocorreu nos pontos finais da Linha 01 e na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), nas proximidades do Centro de Saúde Extensão do Bosque.

Equipes da Secretaria de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana vistoriaram os veículos com o objetivo de verificar o funcionamento dos equipamentos utilizados no sistema de bilhetagem.

Durante a operação, duas irregularidades foram encontradas. Em uma das vans, o validador estava desligado. Na outra, o equipamento apresentava avaria. Os dois veículos foram notificados.

Fiscalização verifica equipamentos do transporte urbano

A operação teve como foco o funcionamento da Bilhetagem Eletrônica nos veículos do STU. A fiscalização busca acompanhar as condições dos equipamentos e verificar o cumprimento das regras do sistema de transporte público.

Segundo a Secretaria, a ação contribui para o bom funcionamento do Sistema de Transporte Urbano, a transparência da operação e o respeito aos usuários.

A checagem dos validadores integra as ações de fiscalização realizadas pelo município nos veículos que circulam pelas linhas do transporte urbano.

Ações terão continuidade em toda a cidade

A fiscalização seguirá de forma contínua em diferentes pontos de Rio das Ostras. A Secretaria informou que novas operações serão realizadas em toda a cidade para verificar o funcionamento dos equipamentos e as condições de operação do transporte urbano.

A medida mantém o foco no acompanhamento do serviço prestado aos passageiros e na regularidade dos veículos que integram o sistema.

