Publicado 14/12/2020 15:57 | Atualizado 14/12/2020 16:14

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta segunda-feira (14), um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) a encontrar o casal suspeito de matar o sargento da Marinha Roberto Nascimento da Costa Júnior. Os suspeitos são Alex Casemiro de Alcântara, o 'Lequinho', de 32 anos, e Priscila de Souza Barbosa da Costa, de 38. O crime ocorreu em março deste ano na Rua dos Tecelões, em Bangu, Zona Oeste do Rio.

Segundo as investigações, Priscila, que era ex-mulher e tem um filho com Roberto, seria a mandante do crime. Ela teria ordenado a morte do militar para receber a pensão da categoria e um seguro de vida contratado pela vítima. Ainda conforme a polícia, o autor do assassinato teria sido o atual namorado de Priscila, Alex Casemiro.

Nesta segunda-feira, a Polícia Civil realizou uma operação na comunidade Vila Aliança e o casal era um dos alvos. Porém, Alex e Priscila não foram encontrados e seguem foragidos. Os dois têm mandados de prisão em aberto.