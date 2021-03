5ª DP (Mem de Sá) Reprodução/GoogleMaps

Rio - Policiais da 5ª DP (Mem de Sá) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (18), um homem suspeito de extorsão. Ele foi encontrado no bairro do Catete, na Zona Sul do Rio, após marcar encontro com a vítima exigindo R$ 3.500 para "deixá-la em paz". O nome do preso não foi divulgado.

Segundo a Polícia Civil, a vítima teria conhecido o chantagista pela internet e pagou a quantia de R$ 200 pelo primeiro encontro. No dia seguinte, marcaram um almoço, quando o autor cobrou R$ 300, valor que não foi pago. A partir daí, ele começou a fazer as ameaças, afirmando saber sobre a vida pessoal e profissional da vítima, além de alegar ter vídeos comprometedores.



Ainda de acordo com a investigação, mesmo com o número de telefone bloqueado, o criminoso continuou fazendo contato por outro celular. Foi quando passou a exigir mais dinheiro. A vítima procurou a delegacia, um novo encontro foi marcado e o homem foi preso pelos agentes.