Por O Dia

Publicado 20/03/2021 00:00

Laboratórios e farmácias de todo o estado foram proibidos de comercializar e utilizar testes rápidos da marca Shanghai Fosun Long Mach Medical Science. Segundo a Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o material utilizado no diagnóstico da covid-19 faz parte de um lote que teve resultados insatisfatórios em ensaios de análise de sensibilidade e especificidade. A determinação está presente em portaria publicada na edição do dia 10 de março do Diário Oficial do Estado.



O ato obriga todos os estabelecimentos que comercializam testes Novel Coronavirus Test Kit (2019-nCoV) IgG/IgM, do lote 20200708, a retirarem o material das prateleiras. Os kits ineficazes foi fabricado no dia 03 de julho de 2020 e tinham validade para julho deste ano. Os testes foram importados pela empresa Farma Supply.



A infração para os estabelecimentos que não respeitarem a obrigação vai de sanções como advertências, apreensão do material, fechamento da loja, a aplicação de multa, com valor que pode variar de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão.