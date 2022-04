Ziraldo será o homenageado do projeto 'Cirando com Autores' em abril - Divulgação

Publicado 06/04/2022 16:27

Rio - Mais de 300 mil estudantes da rede municipal de educação do Rio participarão de uma ação de desenvolvimento criativo durante o projeto ‘Ciranda com Autores’, que consiste no estudo acerca da vida e obra do cartunista, desenhista, jornalista, cronista, chargista, pintor e dramaturgo brasileiro Ziraldo. A ação está programada para ser iniciada em abril.

O Ciranda com Autores é um projeto destinado aos estudantes do 4° ao 9º ano do Ensino Fundamental, 6º ano Carioca, Carioca II e Educação de Jovens e Adultos – EJA II, que instiga alunos a participarem de produções escritas durante as atividades, que podem ser premiadas em novembro.

Impressões, sentimentos, medos e outras emoções serão trocadas durante dois encontros presenciais ministrados pela psicanalista Sandra Niskier Flanzer, na ação que trará uma proposta de acolhimento aos professores. Isso porque eles serão os acolhedores dos alunos em sala de aula.

No desenvolvimento da ação também serão oferecidas palestras virtuais com os Acadêmicos Imortais, homenageando Ziraldo. Serão exibidos seis vídeos sobre o escritor e sua obra, tendo também a participação da psicanalista, com abordagens voltadas diretamente aos alunos, traçando pontes entre a obra de Ziraldo e experiências vividas por alunos.

Além dos vídeos do projeto, a Academia Brasileira de Letras, em parceria com o Instituto Antares, irá distribuir e-books sobre Ziraldo para toda a Rede. O professor Arnaldo Niskier é o responsável pela coordenação e articulação do projeto e participará da seleção dos textos da premiação prevista para novembro.