A cidade de Petrópolis anunciou nesta terça-feira (5), um óbito por leptospirose. Há outros 19 casos confirmados e112 casos suspeitos - Reprodução

Publicado 06/04/2022 22:44

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, divulgou nesta quarta-feira (6) que está alertando a população para que procure uma unidade de saúde em caso de suspeita de leptospirose. Por consequência das fortes chuvas que atingiram a cidade em fevereiro, 192 casos suspeitos da doença foram notificados pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde. Destes, 19 foram confirmados, 61 descartados e um óbito foi registrado.

O secretário municipal de saúde de Petrópolis, Marcus Curvelo, confirmou que ainda há ainda 112 casos suspeitos aguardando o resultado de exame do LACEN (Laboratório Central de Saúde Pública). "Temos reforçado os alertas, principalmente por conta das chuvas que atingiram a cidade nos dias 15 de fevereiro e 20 de março. Os sintomas podem aparecer até 30 dias depois do contato com a água e lama das enchentes", explicou.



Curvelo também reforçou que a intenção da Secretaria de Saúde da cidade é "garantir que as pessoas busquem atendimento médico logo nos primeiros sinais da doença". "Entre os sintomas da leptospirose se destacam a febre, dores no corpo e na cabeça", reforçou.



A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde do município serrano, Alessandra Sauan, explicou que "no caso de aparecimento dos sintomas, a pessoa deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa, Pronto Socorro ou hospitais para avaliação médica, pois não existe vacina contra a leptospirose", orienta Alessandra.



Secretaria de Saúde do Estado também emitiu alerta



A Secretaria de Estado de Saúde (SES) alertou a população, nesta quarta-feira (6), para o aumento de casos de leptospirose em decorrência das fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dois meses. O alerta objetiva evitar casos graves e óbitos provocados pela doença, que tem sua incidência aumentada após alagamentos.



O secretário estadual de saúde, Alexandre Chieppe, reforçou para a população fluminense sobre os riscos de contrair a bactéria causadora da leptospirose:

"Estamos fazendo um alerta aos moradores de áreas atingidas pelas enchentes por conta do risco elevado de leptospirose. É uma doença transmitida pela urina do rato, que eventualmente se dilui na água ou na lama que a gente tem contato após essas enchentes", afirmou Chieppe.

Cuidados preventivos com a leptospirose



A SES reforça quais os cuidados que a população deve tomar para evitar o contato com a bactéria que transmite a leptospirose:

*Evite o contato com água ou lama de enchentes ou esgotos. Impeça que crianças nadem ou brinquem nesses locais, que podem estar contaminados pela urina dos ratos.



*Após a água baixar, para retirar a lama e desinfetar o local, proteja-se com botas e luvas de borracha, evitando assim o contato da pele com água e lama contaminadas. Sacos plásticos duplos também podem ser amarrados nas mãos e nos pés.



*Para desinfectar a área atingida pela lama ou água da enchente, lave pisos, paredes e bancadas com água sanitária, na proporção de 2 xícaras de chá (400ml) desse produto para um balde de 20 litros de água, deixando agir por 15 minutos.



*Tenha cuidado com os alimentos que tiveram contato com água de enchente. Alguns devem ser jogados fora, outros precisam de tratamento especial nestas situações.



*Mantenha os terrenos baldios e as margens de córregos limpos e capinados. Evite entulhos e acúmulo de objetos nos quintais e nas telhas.