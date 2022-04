O Grupo Pela Vidda realizará ação de testagem rápida de HIV e AIDS, nesta quinta-feira (7), na Lapa, no Centro da cidade, de 18h até às 23h, gratuitamente - Foto: Divulgação / Grupo Pela Vidda

Rio - O Grupo Pela Vidda-RJ, ONG pioneira na luta contra o HIV e a Aids, realiza nesta quinta-feira (7) ação pelo Dia Estadual de Diagnóstico Precoce do HIV, também conhecido como “Dia da Testagem”. Um mutirão de testagem será realizado nos Arcos da Lapa, no Centro da cidade, das 18h até às 23h. A população poderá realizar no local gratuitamente, o teste rápido e saber sua sorologia. A equipe de educadores do Pela Vida é habilitada a fazer o teste e prestar o auxílio necessário a quem tiver o status reagente, encaminhado à unidade de saúde mais próxima para o início do tratamento.



A ação faz parte das comemorações dos 33 anos que o Grupo completará em maio, com trabalhos de conscientização e engajamento social frente aos desafios do HIV e Aids e respectivas iniquidades.



De acordo com o Pela Vidda, a previsão é de que sejam realizados 1.000 testes rápidos de HIV com amostra de fluído oral (TFO) durante o mês de abril, com distribuição de mais 1.000 autotestes de HIV e 10.000 KIT de prevenção com preservativos externos (masculinos) internos(femininos), e material educativo de prevenção às IST.



A mobilização pelo Dia Estadual da Testagem continua ao longo de todo o mês de abril na sede do Grupo Pela Vidda. Das 14h às 18h, de quarta à sexta-feira, a equipe do Pela Vidda estará esperando a todos que quiserem fazer a testagem rápida de prevenção ao HIV.



No começo deste mês o Pela Vida realizou uma campanha de prevenção ao HIV e Aids e de promoção da saúde através dos projetos Rio Stop Aids em parceria com AHF-Brasil e o MIX da Prevenção Combinada 5 em parceria com o Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI/MS) e a Prefeitura do Rio de Janeiro através da Gerência Municipal de IST/Aids e a Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal.



Serviço - Dia Estadual de Testagem

Data: 07 de Abril na Rua Mem de Sá nos Arcos da Lapa (vão central) das 18h às 23h