Mais de 2 mil pinos de cocaína foram apreendidos pelos policiais - Divulgação / Polícia Militar

Rio - Uma mulher, sem a identificação revelada, foi presa, na madrugada desta quarta-feira (6), com mais de 2 mil pinos de cocaína escondidos em sua casa. O imóvel, utilizado como 'guarda-roupa' do tráfico, fica localizado na Rua São Matheus, no bairro Jatobá, em Paraíba do Sul. A suspeita receberia um pagamento para manter o material na residência.

Policias do 38º BPM (Três Rios) receberam a denúncia do crime e foram ao local para checar. Lá, encontraram 2.102 cápsulas de cocaína, que pesavam, aproximadamente, 2 kg. O material foi apreendido e o caso foi registrado na 107ª DP (Paraíba do Sul).