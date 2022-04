Policiais do 24º BPM (Seropédica) prendem miliciano nesta quarta-feira - Divulgação / PMERJ

Publicado 06/04/2022 18:26 | Atualizado 06/04/2022 18:41

Rio - Um miliciano foi preso em flagrante, na tarde desta quarta-feira (6), extorquindo um comerciante no bairro Campo Lindo, em Seropédica, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 24º BPM (Queimados) foi acionada para verificar uma denúncia de extorsão praticada no bairro.



Na chegada ao local, um homem com as características informadas à equipe foi abordado. Com o miliciano, que não teve o nome divulgado, foi apreendido uma quantia de R$ 1.200 em dinheiro, uma motocicleta e um celular.

A ocorrência foi apresentada na 48º DP (Seropédica) e o criminoso já está à disposição da Justiça.