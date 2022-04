Integrantes de quadrilha de roubo de cargas e carros são presos na Baixada  | Rio de Janeiro | O Dia

Policias da 61ª DP (Xerém) prendem dois criminosos, integrantes de uma quadrilha de roubo de cargas e veículos na Baixada Fluminense - Divulgação / Polícia Civil

Rio - Dois homens suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo de cargas e veículos na Baixada Fluminense foram presos, nesta quarta-feira (6), por policiais da 61ª DP (Xerém). Após monitoramento, os agentes localizaram os criminosos em um galpão às margens da Rodovia Rio-Magé, no bairro Campos Elíseos, onde haviam diversas peças de veículos roubados para vender para receptadores.



As peças tinham como destino final os estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. O galpão onde o material foi encontrado foi interditado e os criminosos vão responder por receptação qualificada e associação criminosa.

No dia 24 de março deste ano, policiais do 39º BPM (Belford Roxo) já haviam prendido o criminoso 'Paulistinha', apontado como chefe da quadrilha de roubos de veículos na Baixada . O bandido cortava os carros na Comunidade Gogó da Ema, em Belford Roxo, e mandava as peças para São Paulo. Com o bandido foi apreendido um fuzil. A polícia não esclareceu se ele pertencia a mesma quadrilha que os dois presos nesta quarta-feira.