Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (DRACO) prendeu dois milicianos em Cosmos, na Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 06/04/2022 20:31 | Atualizado 06/04/2022 20:46

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco-IE) prenderam, na manhã desta quarta-feira, dois integrantes da milícia liderada por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, em Cosmos, na Zona Oeste. Eliezer Ferreira de Freitas, conhecido como Leo 10, e Luiz Felipe de Oliveira Cabral, o Cabral, foram localizados em um dos redutos do grupo, onde eram armazenados armamentos dos criminosos, roupas paramilitares, facas e relógios.

No local, os agentes também encontraram uma caneca que estampava o rosto de dois ex-chefões da milícia, irmãos do atual líder paramilitar: Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, que liderou a milícia entre os anos de 2014 e 2017, e Wellington da Silva Braga, o Ecko, que ficou no lugar do irmão entre os anos 2017 e 2021. Desde a sua morte, em uma operação policial, Zinho está no comando.

De acordo com o delegado titular da Draco, Thiago Neves, a polícia recebeu inúmeras denúncias sobre a movimentação suspeita no imóvel. Com informações do Setor de Inteligência, a equipe da especializada localizou Eliezer e, posteriormente, em fuga com uma moto, Luiz Felipe foi preso. Durante a perseguição, o mesmo perdeu o controle do veículo e sofreu uma queda. Após prestarem o devido auxílio e a motocicleta, que possui indícios de adulteração, foi apreendida.



Ainda segundo a especializada, a dupla é suspeita de participação em um triplo homicídio ocorrido no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu, consequência do duelo travado entre Zinho e o seu atual maior rival Danilo Tandera.

Miliciano preso na Baixada

Na tarde desta quarta-feira, um miliciano foi preso em flagrante extorquindo um comerciante no bairro Campo Lindo, em Seropédica, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 24º BPM (Queimados) foi acionada para verificar uma denúncia de extorsão praticada no bairro.

Na chegada ao local, um homem com as características informadas à equipe foi abordado. Com o miliciano, que não teve o nome divulgado, foi apreendido uma quantia de R$ 1.200 em dinheiro, uma motocicleta e um celular. A ocorrência foi apresentada na 48º DP (Seropédica) e o criminoso já está à disposição da Justiça.

Desde a morte de Ecko, em junho de 2021, Seropédica vive uma disputa entre milicianos pelo território. Os grupos de Zinho e Tandera já se enfrentaram algumas vezes na região, levando medo à população