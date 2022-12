Biblioteca Cecília Meireles, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 09/12/2022 08:52

Rio - A Secretaria Municipal de Cultura do Rio reabriu a Biblioteca Cecília Meireles, que funciona dentro da Lona Cultural Jacob do Bandolim, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira (8). O espaço passou por reparos e adequações para melhorar o atendimento ao público.



"A Biblioteca Cecília Meireles, reaberta num espaço mais adequado, traz novidades na sua dinâmica de funcionamento com uma estação de leitura na parte externa funcionando de segunda a sexta, das 10h às 17h, e também finais de semana, com empréstimo de livros, espaço para leitura e atividades artísticas, culturais e de letramentos", destacou a gerente de Livro e Leitura da SMC, Sinara Rúbia.



Em breve, será a vez do Espaço de Leitura Alfredo Machado, na Sala Baden Powell, em Copacabana, entrar em cena. Este último será um espaço com delivery de livros via Whatsapp Business e entregadores de bike.

O serviço gratuito atenderá moradores do Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon, de segunda a sexta, das 10h às 18h. O nome é em homenagem ao centenário do criador da Editora Record, que forneceu 1,2 mil títulos e ainda equiparam a sala.



"A iniciativa faz parte de uma política de fomento à leitura, disseminação da informação, ampliação do conhecimento e facilitação da mobilidade, tendo em vista que o espaço de leitura em questão está localizado em Copacabana, bairro com a maior população idosa da cidade do Rio de Janeiro", ressaltou Sinara. A entrega do livro deve ocorrer em até dois dias a partir da data do empréstimo.



Além disso, também voltam a funcionar as bibliotecas Machado de Assis, em Botafogo, e Marques Rebelo, na Tijuca, e o Espaço de Leitura Moacyr Teixeira, na Areninha Sandra Sá, em Santa Cruz.