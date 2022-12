Ação desta quarta-feira é um desdobramento da Kryptos, que prendeu Glaidson Acácio dos Santos, em agosto de 2021 - Marcos Porto/Agência O Dia

Rio - O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio (MPRJ) realiza, nesta sexta-feira (9), uma ação contra um esquema de pirâmide com criptomoedas. A operação Novo Egito é um desdobramento da Kryptos, que prendeu Glaidson Acácio dos Santos, em agosto de 2021, por comandar um esquema ilegal de investimentos. Os agentes cumprem mandados de prisão e busca e apreensão contra alvos ligados ao Faraó dos Bitcoins.

Glaidson Acácio dos Santos foi preso em 25 de agosto de 2021, durante uma operação da Polícia Federal, com apoio do Gaeco e da Receita Federal, contra fraudes envolvendo o mercado de criptomoedas. Ele é dono da empresa GAS Consultoria, com sede em Cabo Frio, na Região dos Lagos, e segundo as investigações, responsável por um esquema de pirâmide chamado 'ponzi', que prometia um "insustentável retorno financeiro sobre o valor investido".

A empresa do Faraó dos Bitcoins recebia grandes aportes de dinheiro, com a promessa de gerar lucros de 10% ao mês sobre o valor investido. Entretanto, toda a quantia que entrava ficava com Glaidson e os sócios. Até 2014, ele era garçom em um restaurante em Búzios, também na Região dos Lagos, e entre 2018 e 2019, abriu empresas de consultoria e investimentos no mercado de moedas digitais. Somente a GAS Consultoria tinha capital social total de R$ 75 milhões.

Na operação do ano passado, foram encontrados na casa do Faraó dos Bitcoins, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, aproximadamente R$ 14 milhões em espécie. Para transportar a quantia, foram necessárias malas, levadas em um carro forte para a sede da Polícia Federal. Os agentes também apreenderam 591 bitcoins , o equivalente a R$ 147 milhões, além de 21 carros de luxo, joias e barras de ouro. A ação ainda prendeu outras cinco pessoas.

Em outubro de 2021, a Polícia Civil indiciou Glaidson pela tentativa de homicídio do empresário Nilson Alves da Silva , que também atua no ramo de investimentos em criptomoedas, em março do mesmo ano. A morte foi encomendada por ele, depois que Nilsinho, como a vítima é conhecida, espalhou a informação de que o Faraó dos Bitcoins seria preso pela Polícia Federal e sugeriu que os clientes retirassem os valores investidos na GAS Consultoria e transferissem para a sua empresa.

O inquérito da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) concluiu que Glaidson encomendava as mortes de seus concorrentes no mercado de captação de clientes para investimentos em criptoativos, entre eles a do trader Wesley Pessano, de 19 anos, em julho. Os agentes descobriram a ligação dele com os crimes após a prisão de Ananias da Cruz Vieira, em novembro, no Espírito Santo, e pelo relatório produzido pela PF, a partir da análise dos celulares dele.

O Faraó enviava mensagens para Daniel Aleixo Guimarães, o Dani Boy, encomendando homicídios, tentativas de homicídio e intimidações contra os seus concorrentes, motivado por interesse econômico. Em uma das conversas, Glaidson se queixou do crescimento de Pessano no mercado das moedas digitais e chega a dizer que não podia deixar isso acontecer. O jovem era concorrente direto da GAS Consultoria e prometia aos seus clientes 36% de juros mensais com os investimentos.

A vítima foi executada a tiros em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Em dezembro de 2021, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e tornou o Faraó dos Bitcoins réu pela morte de Wesley Pessano. Já em maio deste ano, a Polícia Federal o indiciou por lavagem de dinheiro e ocultação de bens.