Durante a ação, os policiais apreenderam duas pistolas, munições, 404 invólucros de maconha, 66 pinos de cocaína e um rádio comunicadorDivulgação / PMERJ

Publicado 09/12/2022 09:11

Rio - Um homem morreu durante um confronto com policiais militares, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, na noite da última quinta-feira (8). A ação terminou, ainda, com um preso.



De acordo com informações da Polícia Militar, equipes do batalhão do município patrulhavam o bairro Fonseca, quando foram acionados por moradores, que relataram a presença de criminosos armados em uma via da região.



Ao chegarem à Rua São Januário, os agentes foram recebidos a tiros e revidaram. Após o confronto, os policiais encontraram um suspeito ferido no chão, além de outro que se rendeu e foi preso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o baleado, mas ele não resistiu e morreu no local.



Com a dupla, foram apreendidos duas pistolas, munições, 404 invólucros de maconha, 66 pinos de cocaína e um rádio comunicador.



A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) foi acionada e realizou a perícia no local. O caso está sendo investigado pela especializada.