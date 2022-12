Emanuel Lima Ricas e Pedro Nunes Calil foram presos enquanto limpavam as notas com produtos químicos - Reprodução

Publicado 09/12/2022 10:27 | Atualizado 09/12/2022 10:39

Rio - Dois homens foram presos em flagrante, nesta quinta-feira (8), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo a caixas eletrônicos no estado do Rio.



Identificados como Emanuel Lima Ricas e Pedro Nunes Calil, a dupla foi capturada em uma casa na Rua Santa Isabel, bairro Valverde, enquanto utilizava produtos químicos para remoção das manchas avermelhadas nas notas de dinheiro. A tinta faz parte do sistema de segurança do caixa eletrônico.



Eles foram encontrados em um espaço de lazer, onde tinham piscina, área de jogos e dependências luxuosas. No local, os produtos químicos usados pela quadrilha para limpeza das notas estavam em uma mesa, colocada em uma área aberta.



Segundo as investigações, comandadas pelo delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 35ª DP (Campo Grande), a organização criminosa utiliza ação térmica e instrumental próprio para roubar o dinheiro.



O valor recuperado com os suspeitos teria vindo de um caixa eletrônico estourado no interior de uma padaria no bairro Itaipuaçu, em Maricá, na Região Metropolitana, dois dias antes da prisão. O caso chegou a ser registrado na 82ª DP (Maricá).