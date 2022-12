Foram reformados o Ciep E-Tec 167 Jardim Paraíso, o Ciep E-Tec 394 Vereador Cândido Augusto Ribeiro Neto, e o Ciep E-Tec 196 São Teodoro - Sandra Barros/Ascom Seeduc

Publicado 09/12/2022 11:23 | Atualizado 09/12/2022 11:24

Rio - A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) inaugurou, na última quinta-feira (8), mais três Escolas de Novas Tecnologias e Oportunidades (E-Tecs), em Nova Iguaçu, na Baixada. Com a entrega, chegam a dez os Cieps revitalizados na região, que está prevista para receber um total de 18 unidades, atendendo mais de dez mil alunos.

Nesta etapa, foram modernizados o Ciep E-Tec 167 Jardim Paraíso, no bairro Jardim Guandu, o Ciep E-Tec 394 Vereador Cândido Augusto Ribeiro Neto, na Estrada da Palhada, e o Ciep E-Tec 196 São Teodoro, no Jardim Boa Esperança, que atendem mais de dois mil estudantes.

Desde julho, já foram reinauguradas 20 E-Tecs na capital e no interior. A meta, segundo a Seeduc, é modernizar 50 Cieps da rede.

"Nosso desafio é transformar a escola do século 19 de forma a garantir que jovens do século 21 entrem de fato em uma nova era da educação mais tecnológica, inclusiva e sustentável", afirmou o governador Cláudio Castro.

De acordo com o governo estadual, as novas unidades foram totalmente revitalizadas e contarão com espaços tecnológicos e sustentáveis para que os alunos tenham acesso ao que há de mais inovador em educação, em um ambiente de aprendizagem moderno e inclusivo.

Segundo a pasta, todas as unidades são sustentáveis, receberam painéis solares e foram equipadas com sistema de reuso de água, coleta seletiva de lixo, além de horta comunitária e composteira, que irão reforçar a alimentação dos estudantes e de suas famílias.

As escolas também terão internet de alta qualidade, lousas digitais e áreas destinadas às atividades de produção audiovisual, chamadas de salas makers, que são ambientes que incentivam a criatividade, e o estudo por projetos, aproximando os alunos do mundo do trabalho.

Durante a fase inicial de funcionamento das escolas, o ensino será em tempo integral para as turmas do 1º ano, que terão aulas de artes, robótica, games, educação ambiental, empreendedorismo e outras atividades. A ampliação da carga horária será estendida aos demais anos a partir do ano que vem.

"Estamos entregando três E-Tecs em Nova Iguaçu para que os estudantes da Baixada Fluminense tenham as mesmas oportunidades que os da capital. Poucas escolas particulares têm toda essa tecnologia. Esse é um sonho, um caminho sem volta que se tornou realidade", frisou o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle.