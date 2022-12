Policial abordou Marcos Antonio em banca de jornal, após estelionatário deixar agência bancária na Vila da Penha - Reprodução

Publicado 09/12/2022 12:01

Rio - Um homem de 64 anos que tentava aplicar um golpe em uma agência bancária na Vila da Penha foi preso em flagrante na tarde da última quinta-feira (8) por policiais civis da 16ª DP (Barra). Marcos Antonio de Castro Seabra estava com uma identidade falsa e com documentos de abertura de conta bancária do Banco do Brasil. Ele abriu conta no nome de uma vítima de quem pretendia receber o benefício previdenciário.

A ação começou quando o setor de defraudações da 16ª DP recebeu uma denúncia anônima relatando que um senhor estaria praticando uma fraude na agência do Banco do Brasil do Largo do Bicão, na Vila da Penha, utilizando uma identidade falsa para abrir uma conta bancária.

O denunciante informou que o suspeito era branco, alto, de cabelo grisalho e bigode e estaria na agência. O delegado Ângelo Lages, que coordenou a ação, afirmou que recebeu a denúncia por telefone. "A gente recebeu essa ligação. Eu estava com uma equipe na rua, eles passaram lá e conseguiram efetuar a prisão", informou.

O estelionatário foi abordado em uma banca de jornal, após deixar a agência. Ele apresentou a identidade em nome de E L dos S. A seção de inteligência da 16ª DP, no entanto, verificou que o documento era falso, já que a fotografia era de outra pessoa.

Ao ser questionado sobre a identidade falsa, o homem informou seu verdadeiro nome como Marcos Antonio de Castro Seabra, o que foi confirmado pela inteligência por meio de uma fotografia do suspeito que estava cadastrada no sistema.

Marcos Antonio estava com um contrato de abertura de conta sob o nº 24.182-2, agência 3354-5, em nome de E L dos S - CPF xxx.xxx.xxx-xx. Aos policiais, ele afirmou que abriu a conta para receber benefício do INSS em nome de Edival Luiz dos Santos. O autor, então, afirmou que tinha recebido o documento de um terceiro indivíduo, que lhe ofereceu uma quantia em dinheiro para abrir a conta no nome da vítima. O preso, porém disse que não tinha o contato ou endereço do mesmo e que não sabia o valor a ser recebido.

O acusado foi autuado em flagrante e encaminhado à delegacia para a formalização dos procedimentos de praxe.