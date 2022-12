David Miranda (PDT) e Glenn Greenwald - Reprodução/Facebook

Publicado 12/12/2022 11:30 | Atualizado 12/12/2022 11:33

Rio - O jornalista Glenn Greenwald utilizou seu perfil nas redes sociais para informar sobre uma melhora significativa do quadro do marido, e também, novamente, solicitar doações de sangue na noite do último domingo (11). Internado na Clínica São Vicente, Zona Sul do Rio de Janeiro, o deputado federal David Miranda (PDT-RJ) completou quatro meses na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde luta contra uma infecção generalizada.

David Miranda está internado desde o dia 6 de agosto Reprodução

Para o jornalista, o tempo que o político se encontra na UTI era "inimaginável" para os dois. De acordo com Greenwald, Miranda "lutou por alguns momentos muito difíceis e assustadores - como ele lutou toda a sua vida - e agora está mostrando algumas melhorias muito significativas e encorajadoras em quase todas as áreas".

Um dos problemas que o deputado ainda enfrenta é “que seu corpo ainda não é capaz de produzir as plaquetas de que precisa. Como resultado, ele frequentemente recebe muitas transfusões e ainda precisa de mais. Infelizmente, os bancos de sangue no Rio continuam perigosamente baixos”, completou o marido.



Miranda foi internado em agosto para tratar uma infecção gastrointestinal. O quadro evoluiu para uma infecção generalizada e atinge o pâncreas, rins, fígado e pulmões. As atualizações a respeito da saúde do deputado estão sendo feitas no site de Glenn e por meio de suas redes sociais.