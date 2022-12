Ventos úmidos do oceano continuam influenciando o tempo na cidade e ainda chove nesta quarta-feira - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 14/12/2022 08:00

Rio - O Rio de Janeiro retornou ao estágio de normalidade no início da manhã desta quarta-feira (14), após as chuvas que atingiram o município desde a última segunda-feira (12). A expectativa é de que ventos úmidos do oceano continuem influenciando o tempo na cidade, podendo chover de forma fraca a isolada ainda hoje. O dia será de céu nublado a parcialmente nublado, com ventos chegando até 51,9 Km/h. Os termômetros devem marcar máxima de 28º C e mínima de 17º C.

Os maiores acumulados de chuva foram registrados nos bairros do Alto da Boa Vista (31,6mm); Tijuca (31,2 mm); Santa Cruz (25,4mm); Grajaú (20,2mm); Santa Teresa (19,8mm); Laranjeiras (18,4mm); Sepetiba (16,4mm) e Jacarepaguá/Tanque (16,0 mm). O município do Rio estava em estágio de mobilização desde o início da noite de segunda-feira, por conta das condições do tempo. Este é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.



De acordo com o Sistema Alerta Rio, da prefeitura, nos próximos dois dias, a nebulosidade vai estar variada e não há previsão de chuva no período. Na quinta-feira (15), o céu fica nublado a parcialmente nublado, com vento fraco a moderado. As temperaturas sobem, com máxima prevista de 30º C e mínima de 15º C. Na sexta-feira (16), os termômetros podem chegar aos 32º C, com mínima de 17º C. O dia será de céu parcialmente nublado, com vento fraco a moderado.



No fim de semana, a chuva volta a atingir a cidade do Rio, com os modelos numéricos de previsão do tempo indicando estimativa de 5 mm para cada um destes dias. No sábado (17), a expectativa é de que chova fraco a moderado durante a tarde e a noite. Com céu nublado a parcialmente nublado, a temperatura máxima do dia pode ser de 30º C e a mínima 19º C, com vento fraco a moderado. Já o domingo (18) será de chuva fraca, com o dia nublado a enconberto. Os termômetros registram máxima de 29º C e mínima de 18º C. Os ventos ficarão fracos a moderados.

Petrópolis volta a sofrer com chuvas

O comércio de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, voltou a funcionar no Centro Histórico, ainda na tarde de terça-feira, depois que a Defesa Civil liberou a retomada das atividades, devido a tendência de redução da intensidade chuva. O município foi atingido por alagamentos em diversos pontos da Rua Imperador e a Rua Coronel Veiga também precisou ser interditada.

O bairro Independência foi um dos mais afetados pelo temporal e as sirenes foram acionadas para alertar os moradores. A Escola Municipal Alto Independência foi utilizada como ponto de apoio. A subida da Serra de Petrópolis também ficou fechada preventivamente no sentido Juiz de Fora a partir da praça de pedágio de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Apesar das vias já terem sido liberadas, motoristas, moradores e comerciantes da região devem ficar atentos, já que há previsão de pancadas de chuva no período da tarde, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A temperatura máxima prevista para esta quarta-feira é de 22º C, com mínima de 10ºC e ventos fracos. Não deve chover nesta quinta-feira na cidade, que terá máxima de 25º C e mínima de 10º C, com ventos fracos.

No fim de semana, a previsão é de que volte a chover de forma isolada em Petrópolis, e as temperaturas também sobem. Na sexta-feira, a máxima prevista é de 28º C e a mínima de 13º C, enquanto o sábado pode ter termômetros registrando máxima de 26º C e mínima de 15º C, ambos os dias com ventos fracos. No domingo, deve chuviscar no munincípio, que terá máxima de 23º C e mínima de 15º C. Os ventos permanecem fracos.