Homem morreu em confronto com policiais militares na Estrada do Galeão, na Ilha do Governador - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 14/12/2022 08:53 | Atualizado 14/12/2022 11:17

Rio - Um homem morreu durante um confronto com policiais militares na manhã desta quarta-feira (14), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A identidade dele não foi divulgada.

De acordo com a PM, agentes do batalhão do bairro foram informados sobre um roubo a um caminhão que estava acontecendo na Estrada do Galeão, próximo à Ponte Velha, na Ilha, e seguiram até o local.

Durante a tentativa de abordagem ao veículo de carga, criminosos armados que estavam em um carro notaram a aproximação da viatura e dispararam contra os policiais, que precisaram revidar.



Após o término do confronto, um homem, que segundo a PM seria um dos suspeitos da tentativa de roubo, foi encontrado ferido na via. Ele morreu no local antes da chegada do socorro. Os outros suspeitos conseguiram fugir e, até o momento, ninguém foi preso.



Durante a ação, os agentes apreenderam uma espingarda, munições, celulares e dois rádios comunicadores, além do veículo que era usado pelos suspeitos para praticar o crime.



Ainda segundo a corporação, os mesmos supostos criminosos responsáveis pela tentativa de roubo nesta manhã também estariam envolvidos em outro delito ocorrido na última terça-feira (13).



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou uma perícia no local e está investigando o caso.