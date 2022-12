Uma moradora registrou o momento em que as chamas consumiam o apartamento na Rua das Laranjeiras - Reprodução / Redes Sociais

Uma moradora registrou o momento em que as chamas consumiam o apartamento na Rua das LaranjeirasReprodução / Redes Sociais

Publicado 14/12/2022 09:37 | Atualizado 14/12/2022 09:56

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento, na noite da última quarta-feira (13), na Rua das Laranjeiras, na altura do número 154, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio. Não havia pessoas no local, no entanto, dois gatos que estavam na casa morreram queimados.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, equipes dos quarteis do Humaitá e do Catete foram acionadas por volta das 22h e conseguiram apagar o fogo após mais de duas horas de trabalho, já perto de 1h de quarta-feira (14).



O dono do imóvel não foi localizado, e a Polícia Civil realizará uma perícia no local.



A aposentada Ana Santos, moradora de um prédio próximo ao que pegou fogo, contou que chegou a ouvir barulho de explosão. "Deu medo, eu moro bem próximo. Sei que era impossível o fogo chegar até o meu prédio porque eu moro do outro lado da rua, mas não fiquei assustada. Não é comum estar jantando e, de repente, escutar gente gritando e barulho de explosão", revelou.

"Foi barulho de explosão mesmo, parecia que ia pelos ares. Na hora, eu até liguei para os meus filhos, para contar o que estava acontecendo. Na hora, fiquei nervosa e não consegui olhar, mas deveria ter tirado pelo menos uma foto", completou.