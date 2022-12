O evento é uma parceria do Centro de Cidadania LGBTI+ - Metropolitana com órgãos da prefeitura de Niterói - Divulgação

O evento é uma parceria do Centro de Cidadania LGBTI+ - Metropolitana com órgãos da prefeitura de NiteróiDivulgação

Publicado 14/12/2022 10:14 | Atualizado 14/12/2022 10:22

Rio - O Centro de Cidadania LGBTI - Metropolitana, do Programa Rio Sem LGBTIfobia, localizado em Niterói, realiza na próxima quinta-feira (15), a primeira edição do projeto “Acorda Trans”. A atração contará com uma feira gastronômica, atrações culturais, debates, conversas e serviços para a população LGBTI+.

O evento acontecerá no CCLGBTI, que fica na Rua Visconde de Morais, 119, Ingá, em Niterói, e terá início às 15h. A entrada é gratuita.

No local, os participantes poderão realizar testagem de IST’s, contarão com orientação jurídica para casos de violências domésticas e para retificação de nome e gênero, e também orientações sobre a rede socioassistencial da região metropolitana. Além disso, um posto de orientações para a redução de danos em casos de uso abusivo de drogas também estará no local.

Programação

15h às 18h:

Mesa de Penteados com coletivo Casa 7;

Mesa de Flash Tattoos com coletivo Casa 7;

15h às 20h:

Exposições artísticas com Su Caru, Coletivo Casa Mocambo, Noah e Ari;

Exposição de incensos naturais, banhos mágicos, ilekés e leitura de Tarot/Baralho Cigano com Coletivo Casa Mocambo;

Brechó com coletivo Casa 7;

18h30 às 20h:

Roda Cultural aberta com participação de Aluiz Moreira e Rothyer Kali;

O evento é uma parceria do Centro de Cidadania LGBTI+ - Metropolitana com órgãos da prefeitura de Niterói. O Programa Rio Sem LGBTIfobia é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do governo do estado do Rio de Janeiro.