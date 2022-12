Caso aconteceu no Assaí Atacadista da Avenida Maracanã, na Tijuca - Reprodução

Publicado 14/12/2022 15:26

Rio - Uma funcionária, de 69 anos, que trabalha em um atacadista localizado na Tijuca, Zona Norte do Rio, alega ter sido impedida de ir ao banheiro por seus fiscais, o que contribuiu para que ela urinasse nas calças devido a falta de rendição. O Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro (SEC-RJ) acompanha o caso.

Um vídeo, gravado por uma cliente, mostra a idosa conversando com uma fiscal depois dela urinar. De acordo com a funcionária, foram diversos pedidos de rendição para que ela pudesse ir ao banheiro. Todos negados. A fiscal aparece falando que não tem culpa.

"O que aconteceu? O xixi saiu todinho. Estou desde às 9h pedindo para ir ao banheiro. Me mijei todinha, pode olhar. Filma aqui moça. Pode filmar o chão aqui para ver. A falta de consideração com o funcionário", disse a idosa na gravação.

Funcionária de um atacadista urina nas calças depois de alegar ter sido impedida de ir ao banheiro.#ODia



O caso aconteceu no último dia 3, mas foi denunciado ao SEC-RJ nesta terça-feira (13). Ao DIA, Marcelo Ayer, presidente do sindicato, afirmou que está prestando apoio à funcionária e disse que não é a primeira vez que esse tipo de denúncia é realizada.

"De todas as denúncias que recebemos, essa é uma das mais graves. E existe uma prova que é o vídeo gravado. Temos outras denúncias recorrentes com esse mesmo problema. A trabalhadora chegar a urinar é porque realmente foi cerceado por muito tempo o direito de ir no banheiro e ser rendida. Temos outras denúncias recorrentes com o mesmo problema, mas os trabalhadores tem medo de denunciar por receio de sofrer represálias. Ela foi muito corajosa", ressaltou Márcio.

O presidente do SEC-RJ ainda orienta que as pessoas denunciem os casos para que o sindicato possa atuar e prestar apoio psicológico. O órgão disponibiliza forma de contato através de seu site e de um aplicativo para celulares.

Questionado sobre o assunto, o Assaí Atacadista informou que está apurando a situação para tomar as providências adicionais. A companhia ainda ressaltou que mantém um processo para a saída de funcionários dos caixas de pagamento para pausas e, qualquer desrespeito, é averiguado e imediatamente corrigido.

"Todas as lojas trabalham com uma equipe de escala, onde fiscais revezam com os(as) colaboradores(as) que desejam realizar pausas durante o expediente", diz a nota.