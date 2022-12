Polícia Federal começou a investigação após recebimento de informações de inteligência de forças de segurança do Estado do Goiás - Divulgação

Polícia Federal começou a investigação após recebimento de informações de inteligência de forças de segurança do Estado do GoiásDivulgação

Publicado 14/12/2022 16:13

Rio - A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (14), um homem foragido da justiça com diversas passagens por roubo e explosão de caixas eletrônicos, após recebimento de informações de inteligência de forças de segurança do Estado do Goiás, indicando o possível paradeiro do suspeito, que tinha um mandado de prisão preventiva expedido e estaria se escondendo em Riachuelo, na Zona Norte do Rio.

Durante a ação no local, os policiais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) e Grupo de Investigações Sensíveis (Gise/RJ) identificaram o suspeito saindo de uma residência, momento em que foi feita a abordagem.

De acordo com a corporação, o homem foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro para os procedimentos de formalização da prisão preventiva e, em seguida, encaminhamento ao sistema prisional.