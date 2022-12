O prédio que pegou fogo fica localizado na Rua Felipe de Oliveira, em Copacabana - Google Street View

Publicado 14/12/2022 15:10 | Atualizado 14/12/2022 16:25

Rio - Valpi Almeida, de 84 anos, morreu após um incêndio em um prédio na Rua Felipe de Oliveira, na altura do Colégio Estadual Infante Dom Henrique, em Copacabana, na Zona Sul, nesta quarta-feira (14).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu por volta das 9h, mas ao chegarem no local a senhora já foi encontrada sem vida. As chamas atingiram o 4º andar no prédio. Ainda não há informações sobre o que ocasionou o incêndio.



Por conta das chamas, uma faixa da Rua Felipe Oliveira precisou ser interditada, mas já está liberada.

