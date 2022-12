Preso em ação conjunta chega à sede da PF - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Preso em ação conjunta chega à sede da PFReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 15/12/2022 08:00 | Atualizado 15/12/2022 08:54

Rio - A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, realizam a operação "Crédito Podre", na manhã desta quinta-feira (15), com o objetivo de desarticular um esquema de venda de créditos fraudulentos e inexistentes para compensação de dívidas tributárias de empresas. Até o momento, quatro pessoas foram presas na ação.



O esquema criminoso era comandado por um grupo de empresas de consultoria tributária e empresarial, que tinham como alvos outras instituições. Cerca de 100 policiais federais e 20 auditores federais participam da ação, que busca o cumprimento de cinco mandados de prisão preventiva e 14 nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói e Maricá.

Na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, um homem foi preso. A segunda prisão ocorreu na Taquara, também Zona Oeste. Já em Niterói, Região Metropolitana da cidade, um homem e uma mulher foram presos.