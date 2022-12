Uma pistola calibre 9mm foi apreendida com o suspeito - Divulgação / PMERJ

Publicado 15/12/2022 08:50 | Atualizado 15/12/2022 08:51

Rio - Um homem morreu após um confronto com a Polícia Militar (PM), ocorrido na manhã desta quinta-feira (15), na Vila Militar, Zona Oeste do Rio. A identidade dele não foi divulgada.

De acordo com informações da corporação, uma equipe do 14º BPM (Bangu) patrulhava a Avenida Brasil, sentido Centro, quando os agentes suspeitaram de um carro e o abordaram.

Com a aproximação da viatura, os ocupantes do veículo tentaram fugir e atiraram contra os policiais, que precisaram reagir. Durante a fuga, alguns dos suspeitos abandonaram o carro e conseguiram fugir a pé. Até o momento, ninguém foi preso.

No interior do veículo, os agentes encontraram um homem ferido e acionaram o Corpo de Bombeiros para socorrê-lo. O suspeito, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes da chegada do atendimento médico.

Com o suposto criminoso, uma pistola calibre 9mm foi apreendida pela equipe policial.

A ocorrência foi registrada na 33ª DP (Realengo).