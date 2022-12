Antônio Fernando da Silva foi flagrado por câmeras de segurança durante um assalto no Jardim Botânico - Reprodução

Rio - Agentes da 15ª DP (Gávea) prenderam, nesta quarta-feira (14), Antônio Fernando da Silva, identificado como integrante de uma quadrilha especializada em roubar e clonar carros de luxo, no Catumbi, Região Central do Rio.

De acordo com informações da instituição, o suspeito atuava principalmente na Zona Sul e foi capturado após um trabalho de investigação e monitoramento, que durou três meses, no momento em que ele participava de um enterro no Cemitério do Catumbi.



Ainda segundo a polícia, as investigações apontaram que Antônio, junto com dois comparsas, roubou um carro no dia 11 de setembro, no bairro Jardim Botânico. Na ocasião, o assalto foi registrado por uma câmera de segurança.

O vídeo mostra uma família encostando com o carro na garagem do edifício. Uma mulher desce do veículo para tirar as crianças que estavam sentadas no banco traseiro. Nesse momento, o suspeito aborda o motorista e leva o automóvel.

O veículo foi clonado em outubro e, posteriormente, recuperado em Conceição de Macabu, no Norte Fluminense.

Nesta quarta, os agentes localizaram Antônio e o conduziram à 15ª DP (Gávea), onde o caso foi registrado. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva em aberto. No local, as vítimas reconheceram o assaltante, que foi encaminhado ao sistema penitenciário.