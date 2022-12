Restaurante foi interditado após denúncias de constante barulho feitas por moradores da região - Divulgação / Seop

Publicado 15/12/2022 14:51 | Atualizado 15/12/2022 14:54

Rio – Um restaurante na Ilha da Gigóia, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foi interditado nesta quarta-feira (14) após operação conjunta realizada pela Secretaria de Ordem Pública (Seop) e pela subprefeitura da Barra da Tijuca para verificar denúncias de constante barulho no local.

De acordo com a Seop, a empresa em questão vem realizando festas de confraternização e já tinha sido notificada pelos agentes anteriormente. O estabelecimento foi interditado por não possuir o alvará de licença para exercer a atividade de boate/casa de festa.

"Nós viemos recebendo muitas denúncias desse local nos últimos dias. A Secretaria de Ordem Pública, através dos seus órgãos de fiscalização, realizou uma diligência nesse estabelecimento e interditou por absoluto descumprimento das regras municipais de perturbação do sossego e do silêncio. Não permitiremos que aconteçam eventos que causem perturbação aquela vizinhança. A Seop está atenta a esse tipo de ilegalidade, fazemos operações dessa forma em outras regiões da cidade e continuaremos trabalhando para o bem-estar da população", disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

A Guarda Municipal também esteve no local para garantir o cumprimento da interdição. As ações de fiscalização fazem parte do planejamento operacional da prefeitura e os agentes vão continuar atuando por toda a cidade para que a lei seja cumprida.

"As ações de fiscalização são parte da rotina do controle urbano na nossa região, notificando e multando quando há irregularidade. Esta ação de interdição se deu exatamente pelo estabelecimento não ter acatado as notificações da Prefeitura", disse o Subprefeito da Barra, Raphael Lima.

A Seop realiza operações de fiscalização em cima das denúncias recebidas pelo Portal da Prefeitura, o 1746, e por meio do setor de inteligência da secretaria.