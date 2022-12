Rio de Janeiro

Sem salário, terceirizados da UFRJ paralisam único restaurante universitário em funcionamento

Funcionários organizaram uma manifestação na tarde desta quinta-feira (14) até a sede do Ministério Público Federal (MPF), no Centro do Rio. Ao todo, cinco restaurantes estão fechados na universidade

Publicado 15/12/2022 15:39 | Atualizado há 1 hora