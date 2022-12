Droga foi encontrada em duas encomendas postais do mesmo remetente - Divulgação

Droga foi encontrada em duas encomendas postais do mesmo remetenteDivulgação

Publicado 15/12/2022 15:46 | Atualizado 15/12/2022 16:46

Rio – A Receita Federal e a Polícia Civil apreenderam, nesta quinta-feira (15), R$ 225 mil em ecstasy durante ação de fiscalização no Centro dos Correios do Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte.

De acordo com a Receita, 1,5kg da droga foi encontrado em duas encomendas postais do mesmo remetente, com origem no Rio de Janeiro e tendo como destino Santa Catarina. O material estava escondido dentro de um livro e de um boneco de pelúcia.