Gabriel Monteiro publicou vídeos acusando o PM de corrupção e contravenção - Banco de Imagens / Agência O Dia

Publicado 15/12/2022 15:58

Rio - O coronel Luciano de Vasconcelos, comandante da Unidade de Polícia Ambiental do Estado do Rio de Janeiro (UPAm), e seus advogados pediram à Justiça o bloqueio de R$ 4,6 milhões referentes a bens do ex-vereador do Rio Gabriel Monteiro. O processo gira em torno de danos morais causados por vídeos publicados por Monteiro dizendo que o coronel possuía uma ligação com uma suposta máfia de contravenção penal.

Em julho de 2021, a Justiça determinou que Gabriel excluísse três vídeos de seus perfis nas redes sociais em que se referia, de maneira e indireta, a Vasconcelos. Nas gravações, o vereador cassado acusava o coronel, comandante do 19º BPM (Copacabana) na época, de ser corrupto e ter envolvimento com um esquema criminoso.

No ano passado, a juíza Luciana Santos Teixeira afirmou que o conteúdo postado extrapola a liberdade de expressão, já que contém imputação criminal sem qualquer denúncia, inquérito ou investigação em andamento contra o oficial da Polícia Militar.

Monteiro foi condenado a indenizar o PM em R$ 40 mil, a incluir no título dos vídeos o aviso “contém material apontado como desinformação e falsa imputação de fato definido como crime”, e a publicar a decisão judicial nas mesmas redes sociais utilizadas para divulgar os vídeos. Ele chegou a recorrer, mas a sentença foi mantida.

No entanto, o advogado João Tancredo, que representa Vasconcelos, afirmou que, até o momento, Monteiro não cumpriu o que foi determinado pela Justiça. Por isso, protocolou um pedido para que o ex-vereador arque com as multas diárias e os juros fixados na decisão.



Pelos cálculos do advogado, Monteiro deve R$ 4.560.000,00 por não alterar o título do vídeo e por não ter publicado a sentença em suas redes e outros R$ 61.283,19 por dano moral, com valor corrigido por juros.



“O réu está há mais de 200 dias ignorando solenemente as obrigações impostas. Nosso requerimento pretende que seus bens e valores sejam identificados e imediatamente bloqueados para garantir que sejam suficientes à garantia da execução”, concluiu Tancredo.