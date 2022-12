Droga foi encontrada em latas de alumínio pelo cão de faro Dax - Divulgação

Publicado 15/12/2022 16:29 | Atualizado 15/12/2022 16:47

Rio – A Receita Federal apreendeu, nesta quinta-feira (15), R$ 160 mil em haxixe durante operação de rotina no Centro dos Correios do Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte.

De acordo com a Receita, a droga foi encontrada pelo cão de faro Dax e estava guardada em duas latas de alumínio, totalizando mais de 1,3kg do entorpecente. A encomenda vinha da Califórnia, nos Estados Unidos, com destino a Campinas, em São Paulo.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal, com o auxílio da sua equipe de cães de faro.

Apreensão de drogas no aeroporto