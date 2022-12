Paralisação dos terceirizados na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) fecha único restaurante universitário em funcionamento - Divulgação

Publicado 15/12/2022 15:39

Rio - O único restaurante universitário em funcionamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro ficou fechado, nesta quinta-feira (15), por causa da paralisação dos trabalhadores terceirizados. Estudantes que chegaram para almoçar no RU Central, na Cidade Universitária, Zona Norte do Rio, não conseguiram fazer as refeições e tiveram que comprar quentinhas. Desde outubro sem receber, os funcionários realizam às 15h desta quinta-feira uma manifestação em frente ao Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS), no Centro do Rio.

Os terceirizados planejam fazer uma caminhada até a sede do Ministério Público Federal, localizada também no Centro. Entre as reivindicações estão o pagamento dos salários e das bolsas de estudo dos universitários. A concentração para o ato iniciou já pela manhã, no Fundão, com manifestantes segurando cartazes escritos: "Queremos fazer nossa ceia" e "Cadê o salário?".

Por falta de verba, a UFRJ havia interrompido, na quarta-feira (14), o funcionamento de quatro dos cinco restaurantes nos campus do Fundão, na Praia Vermelha e no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Em comunicado divulgado pela Pró-Reitoria de Gestão e Governança (PR-6), a Instituição informou que o corte de verbas realizado pelo Ministério da Educação (MEC) impossibilita o funcionamento do serviço de alimentação para os alunos e funcionários.

Segundo a UFRJ, a empresa contratada está com dificuldades para a manutenção integral do contrato. A PR-6 ressaltou que está se esforçando para buscar uma solução e normalizar o funcionamento, mas ainda não há previsão de retorno do serviço.



Corte de Verbas

Sem a verba, a Universidade afirmou em nota, publicada na sexta-feira (3), que não terá como pagar bolsas de assistência estudantil, salários, contratos de transporte e combustível, os custos do Sistema Integrado de Alimentação (que conta com seis Restaurantes Universitários), contratos de terceirizados e insumos básicos para as atividades de seu tripé: ensino, pesquisa e extensão.

No primeiro dia deste mês, o governo efetivou o bloqueio orçamentário no MEC, significando o corte de mais de R$ 15 milhões do orçamento da instituição de ensino. Além dos R$ 9,4 milhões que já estavam bloqueados, o governo avançou em despesas que já haviam sido empenhadas, deixando as contas da universidade federal no negativo.

Bloqueios orçamentários mudam linhas de ônibus internas e intercampi da UFRJ

Considerando as restrições orçamentárias impostas pelo governo federal à UFRJ, a Prefeitura Universitária (PU), por meio da Divisão de Transporte Público, fez alterações do serviço de ônibus, dias e horários de circulação nas linhas internas e intercampi, a partir desta quinta-feira (15).



Linhas Internas

Segunda a sexta-feira



Linha 1 – Estação x Gráfica, de 5h à meia-noite, com intervalos de 15 minutos.

Linha 3 – Estação x Residência Estudantil, de 5h à meia-noite, com intervalos de 15 minutos.

Linha 5 – Estação x CT/CCMN x Faculdade de Letras, como reforço operacional nos horários de maior demanda.



Em relação aos usuários com destino ao Parque Tecnológico, haverá um serviço de transporte, por uma van da UFRJ, que funcionará, de forma circular, apenas nos limites internos do mesmo. O ônibus da Linha 1 irá parar no ponto da Gráfica. Os usuários terão que atravessar a rua e utilizar a van que ficará localizada na guarita de entrada do Parque Tecnológico. Esta circulará de acordo com as demandas dos usuários, ou seja, levando-os aos seus respectivos prédios. Sendo assim, os usuários que partem ou saem do Parque Tecnológico poderão utilizar este serviço de van, associado à Linha 1, para seus deslocamentos.



Linhas Intercampi

Segunda a sexta-feira



Linha Cidade Universitária x Praia Vermelha (parador), 6h30, 12h15 e 17h15.

Linha Praia Vermelha x Cidade Universitária (parador), 13h e 22h30.

Linha Cidade Universitária x Cascadura via Bonsucesso, 20h30.

Linha Cidade Universitária x Duque de Caxias (parador), 7h.

Linha Duque de Caxias x Cidade Universitária (parador), 17h20.