Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Divulgação

Publicado 17/12/2022 10:44

Rio - Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta sexta-feira (16), um suspeito de assassinar a ex-cunhada, Sabrina Tavares de Almeida, de 31 anos, e de tentar matar a mãe dela em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

O homem foi capturado no Bairro da Luz, após trabalho de inteligência e monitoramento dos agentes. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária pelos crimes de feminicídio e tentativa de feminicídio.

De acordo com as investigações, no dia 10 de agosto deste ano, o suspeito foi até a residência da ex-cunhada, no Parque Ambaí, e atirou nela enquanto estava dormindo. Na ação, a mãe da vítima também foi atingida e simulou estar morta para sobreviver.