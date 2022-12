Incêndio atinge ateliê de fantasias da escola de samba Grande Rio, em Duque de Caxias - Reprodução

Incêndio atinge ateliê de fantasias da escola de samba Grande Rio, em Duque de CaxiasReprodução

Publicado 17/12/2022 11:11 | Atualizado 17/12/2022 12:26

Rio – Um incêndio atingiu o ateliê de fantasias da Acadêmicos da Grande Rio, escola de samba em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na madrugada deste sábado (17). Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos. Ainda não há informações sobre o que causou o fogo.



Os quartéis de Duque de Caxias e São João de Meriti foram acionados às 23h55 e atuaram no local com o apoio do quartel de Irajá. O fogo foi controlado às 2h40, mas os bombeiros chegaram a retornar na manhã deste sábado (17), à Rua Coronel Alberto de Melo, 738, no bairro Vila Centenário, para o trabalho de rescaldo.

Ateliê de fantasias da Acadêmicos do Grande Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, pega fogo.

Incêndio atinge ateliê de fantasias da Acadêmicos do Grande Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Créditos: Reprodução#GrandeRio #ODia pic.twitter.com/8U0WTIpCMi — Jornal O Dia (@jornalodia) December 17, 2022

A assessoria de imprensa da agremiação informou que a previsão deste ateliê era de 300 fantasias.

Em nota nas redes sociais, a escola de samba informou que, das suas 30 alas, apenas cinco estavam em fase de produção no local. Disse ainda que a presidência e a direção da Grande Rio estão em reunião nesta manhã para elaborar um novo cronograma de confecção de fantasias, que terá tempo para acontecer até a data do desfile.



A agremiação agradeceu as mensagens de solidariedade e preocupação, disse que segue firme e garantiu que o incêndio não prejudicará o desfile: "Nosso bem maior, que são nossos colaboradores, nada sofreu. Assim, continuamos trabalhando com o afinco de sempre e o resultado na avenida será o mesmo que foi planejado desde o início", afirma o comunicado da escola.

Desfile 2023

A Acadêmicos do Grande Rio, atual campeã do carnaval carioca, é a segunda escola a desfilar no domingo de carnaval, dia 19 de fevereiro de 2023, quando levará para o Sambódromo da Marquês de Sapucaí o samba-enredo "Ô Zeca, o pagode onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar", em homenagem a Zeca Pagodinho, desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad, Leonardo Bora e Vinícius Natal.