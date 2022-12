Agora, a Polícia Civil está realizando rastreio do malote desviado para saber em qual etapa houve desvio dos cartões - Divulgação

Publicado 17/12/2022 14:00 | Atualizado 17/12/2022 16:15

Rio - Agentes da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (16), na Rua João Romariz, em Ramos, Zona Norte do Rio, um homem identificado como José Floripes, com 560 cartões de crédito desviados da Caixa Econômica Federal, além de máquinas para passar os cartões das vítimas. Os créditos possuíam valores pré-aprovados que variavam entre R$ 500 e R$ 1.500.

De acordo com a Polícia Civil, o setor de fraudes da corporação vinha monitoramento um grupo de estelionatários que desviavam os cartões da Caixa de correntistas e beneficiários de programas sociais do governo federal. Após levantamento de inteligência, chegaram a informação de que um integrante da organização criminosa iria receber um grande número de cartões de créditos desviados.

No momento da prisão, o homem havia acabado de receber os cartões de uma pessoa ainda não identificada pela polícia, que prossegue as investigações para tentar chegar aos demais integrantes da quadrilha

José possui diversas anotações criminais de estelionato com cartões bancários e organização criminosa, e estava, inclusive, com tornozeleira eletrônica. Ele segue a disposição da Justiça. Com a prisão do suspeito e a recuperação dos cartões, a corporação estima que tenha sido evitado um prejuízo de cerca de R$ 500 mil.

O delegado André Prates, titular da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), explicou que, agora, a Polícia Civil está realizando o rastreio do malote desviado pra saber em qual etapa houve o desvio dos cartões.