Cerca de 100 metros de fio de cobre foram recuperados pelos agentesDivulgação

Publicado 17/12/2022 13:21

Rio - Agentes do BRT Seguro prenderam um homem, nesta sexta-feira (16), suspeito de furtar fios de cobre na estação Ilha Pura, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Uma equipe de patrulhamento foi acionada pelo Centro de Controle e Monitoramento da Mobi-Rio após o furto de cerca de 100 metros de fios de cobre e o apagão temporário da estação. Ao chegarem no local, os agentes prenderam o homem e o encaminharam à 16ª DP (Barra da Tijuca).

"Ontem realizamos mais uma prisão por furto de cabos em uma estação do BRT. Esse trabalho é fundamental para dar mais segurança aos passageiros, ordenar as estações e coibir a evasão de passagens. Seguiremos firmes no patrulhamento, ainda mais nesse momento de resgate do modal, com a chegada de novos ônibus", destacou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Desde o início do programa, em junho de 2021, foram realizadas mais de 1.415 prisões por roubo, furto, depredação, importunação sexual e tráfico de drogas. Foram registradas também mais de seis mil multas por evasão de passagens.