Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho - Divulgação

Morro do Juramento, em Vicente de CarvalhoDivulgação

Publicado 17/12/2022 13:46

Rio - O intenso tiroteio ocorrido na noite desta sexta-feira (16) em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio, deixou duas pessoas feridas, informou a Polícia Militar neste sábado. Segundo relatos, os disparos duraram cerca de 40 minutos. Conforme a PM, homens do 41º BPM (Irajá) reforçam o patrulhamento no bairro.



Informações iniciais dão conta que o Terceiro Comando Puro (TCP) tentou invadir áreas do Morro do Juramento, que atualmente são dominadas pelo Comando Vermelho (CV). A região está sem um chefe do tráfico, já que Rodrigo Barbosa Marinho, o 'Titio Rolinha', de 49 anos, foi morto no início de dezembro, durante um confronto entre policiais militares, CV e TCP.



De acordo com moradores, cerca de 20 pessoas precisaram se abrigar em uma pizzaria do bairro para se protegerem dos tiros.



As duas pessoas feridas foram socorridas no Hospital Estadual Getúlio Vargas e ainda não há informações sobre o estado de saúde delas. A ocorrência foi encaminhada à 22ª DP (Penha).