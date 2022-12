Homem acusado de estupro foi encaminhado para 16ª DP (Barra da Tijuca) - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 17/12/2022 14:54

Rio – Policiais do Segurança Presente da Barra da Tijuca prenderam, na noite desta sexta-feira (16), um homem, de 30 anos, com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro. Ele foi condenado a sete anos, em regime fechado, pela 1ª Vara Criminal de Jacarepaguá.

A prisão ocorreu após a base do Barra Presente receber uma informação sobre a presença do criminoso em um quiosque da Avenida do Pepê, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Como o local estava cheio e havia a suspeita de o homem estar armado, um agente foi colocado à paisana no lugar para analisar o momento mais adequado para a abordagem.

Surpreendido pelos policiais, o acusado tentou fugir, mas acabou capturado pelos agentes. Ele foi levado para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde foi verificado que ele tem sete anotações criminais por estupro, abuso de autoridade e posse ilegal de arma de fogo.