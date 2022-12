Foram apreendidos um fuzil, um carregador com munições, um rádio comunicador e 180 tabletes de maconha - Divulgação

Publicado 20/12/2022 10:21

Rio – Um suspeito foi baleado, nesta terça-feira (20), após entrar em confronto com policiais militares do 14º BPM (Bangu), que faziam uma ação na Vila Kennedy, Zona Oeste da cidade. A identidade do homem não foi revelada e ainda não há informações sobre o seu estado de saúde..



De acordo com o Batalhão de Bangu, equipes realizavam deslocamento pelo bairro quando, ao chegarem na Travessa Ceará, foram recebidos a tiros por criminosos, dando início a um confronto. Um homem foi baleado e socorrido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.



Na ação, os policiais apreenderam um fuzil calibre 5.56, um carregador com sete munições, um rádio comunicador e 180 tabletes de maconha.



A ocorrência está em andamento.