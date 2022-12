Alunos do projeto Geração UPPs - Divulgação

20/12/2022

Rio – A Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) distribuiu uma tonelada de alimentos em cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade, com crianças e adolescentes inscritos no projeto de prevenção das Unidades de Polícia Pacificadoras, o Geração UPP. A ação aconteceu em parceria com a Legião da Boa Vontade e uma grande rede de supermercados, no último fim de semana (17 e 18).



As doações foram entregues pelo Major Vinícius Oliveira, assessor de Polícia de Proximidade da CPP, e por policiais instrutores de artes marciais ofertadas pelo projeto. Realizado em 22 UPPs, o Geração UPP oferece aulas de jiu-jítsu, muay thai, karatê, wrestling (luta livre) e judô, e atende cerca de 590 crianças, 350 adolescentes e 300 idosos.

"A ação possibilitou uma ajuda bastante aguardada por dezenas de famílias das comunidades em que atuamos e que, neste momento, encontram-se em situação de vulnerabilidade social. Agradeço a todos que apoiam nosso trabalho de prevenção e reconhecem no esporte uma ferramenta de transformação social", comentou a Coronel e coordenadora-geral das UPPs, Pricilla Azevedo.



Além dos esportes, a Polícia Militar também realiza projetos de prevenção baseados em atividades culturais, de música e de saúde, além de eventos recreativos, totalizando 94 programas e quase quatro mil e 300 pessoas beneficiadas, de todas as faixas etárias.