Veículo foi "engolido" pelo asfalto após o rompimento do dique - Reprodução

Veículo foi "engolido" pelo asfalto após o rompimento do diqueReprodução

Publicado 20/12/2022 15:11 | Atualizado 20/12/2022 16:21

Rio - Um carro que passava pela Rua 15 de Novembro, no Centro de Campos dos Goytacazes, foi "engolido" por uma cratera que se abriu na pista por causa do rompimento de um dique do Rio Paraíba do Sul, na noite desta segunda-feira (19), transtorno causado pelas chuvas que atingiram o Norte Fluminense. O motorista foi levado ao hospital apenas com ferimentos leves.

Com a chuva mais fraca do que em outros momentos do dia, a cena impressionou pedestres que passavam pelo local do acidente. Alguns deles chegaram a filmar o carro caído antes do socorro do Corpo de Bombeiros. Em seguida, o local foi interditado.

Em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira, ao lado do secretário de Defesa Civil Alcemir Pascoutto, o vice-prefeito de Campos, Frederico Paes, afirmou que não é possível apontar a causa do rompimento do dique e que não há indícios de que a estrutura foi seriamente comprometida.

"Vamos fazer uma obra emergencial ali e, depois, uma obra definitiva. Claro que vai causar um transtorno naquela localização, mas é necessário que se faça essa obra", disse o vice-prefeito.

Segundo Pascoutto, não há registro de desabrigados por causa das fortes chuvas de segunda-feira. No momento, foram identificadas oito pessoas alojadas em casas de parentes.

"Duas em Custodópolis, inclusive realizado (o registro) por uma equipe que estava comigo, e mais seis em outros pontos da cidade. A secretaria de Defesa Civil, através do serviço de comunicação, tem anotado o nome das pessoas e o local de onde foram retiradas", explicou o secretário.

Região central sem água

O rompimento do dique causou a paralisação do abastecimento de água para a maior parte da região central da cidade. A Águas do Paraíba, responsável pela distribuição, informou que precisou fazer duas intervenções na via - uma já concluída - e tem previsão de retorno à normalidade no final da tarde deste terça-feira.

"Águas do Paraíba informa que o abastecimento de água nos bairros da área urbana de Campos, exceto na região de Guarus, está interrompido, devido a queda de um dique, na Avenida XV de Novembro, que afetou parte da rede da concessionária. As equipes da empresa já estão trabalhando para restabelecer a distribuição de águas nestes locais", explicou a empresa por meio de nota.